Marco Lobasso Il figlio del vento italiano. Marcel Jacobs riscrive la storia

Il figlio del vento italiano. Marcel Jacobs riscrive la storia dello sprint del nostro Paese, realizzando un clamoroso record nazionale in 995, migliorando il limite del rivale Filippo Tortu, 9'99, del 2018. Un risultato clamoroso, pazzesco, giunto in un anonimo giovedì di maggio, in un meeting valido ma non super come quello di Savona, in batteria e non in finale. Insomma, incredibile. A vedere le immagini tv della batteria di Jacobs, ci si rende conto che l'azzurro, di madre italiana e con un padre marines americano, ha addirittura rallentato nel finale. Impossibile non pensare alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate e a dove potrà arrivare Marcel, e quanto potrà migliorare l'allievo dell'ex triplista Camozzi. Obiettivo finale? O anche più vicino, vicinissimo, magari a un podio che fino a ieri sembrava impossibile solo immaginare per un italiano? Intanto, si sogna e si ripensa alla bellissima storia dello sprint italiano, dai 200 di Berruti a Roma nel 1960 ai decenni di un fuoriclasse come Pietro Mennea, fino al talento bianco Filippo Tortu che fa subito i complimenti al rivale Jakobs ma gli lancia anche una sfida: «Ci stimoliamo a vicenda, anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più. Bravo Marcel! Ci vediamo in pista!».

Da parte sua Jacobs fa il modesto: «Sapevo di essere in forma, ma non sapevo quanto. Dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza, ma ci ho lavorato molto». A vedere le immagini dopo il traguardo, comunque, lo stesso Marcel non si aspettava un tempo folle di 995, un risultato così eccezionale. Lo ha capito dopo, quando gli avversari gli hanno fatto festa e il pubblico è impazzito di felicità. Scarico per il grande record italiano, Jacobs non ha poi disputato la finale: «Credo comunque di potermi ripetere e di migliorare ancora. Se ho avversari forti al fianco, riesco a incrementare la velocità» avverte, guardando al futuro. Tortu è avvertito per i prossimi meeting.

Che il 2021 fosse l'anno di Jacobs lo si era capito dall'oro indoor sui 60 metri con record italiano vinto nello scorso marzo agli Europei. Poi, alla prima gara dei 100 all'aperto, ieri, il clamoroso botto. Ora è lui il re dello sprint italiano, mettendo in secondo piano proprio Tortu; ma non è sempre stato così, Marcel contro Filippo sembrava un eterno secondo e non è un caso, forse, che proprio Tortu ha rinunciato a gareggiare a Savona, lasciando il palcoscenico all'amico-avversario. Resta comunque uno dei più bei giorni della recente storia dell'atletica italiana. Uno sport vivo, che sta reagendo con orgoglio ai mesi duri della pandemia. Marcel Jakobs da oggi è il simbolo più puro di questa Italia che vuole andare veloce, non solo nello sport.

