Marco Lobasso

Giochi senza pubblico, Giochi proibiti alla gente. Gli spettatori non saranno ammessi durante i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo dal 23 luglio prossimo. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo di Tokyo 2020, con naturalmente l'accordo del Cio. L'annuncio segue la decisione del governo giapponese di prolungare il quasi stato di emergenza nella capitale e nelle tre prefetture vicine, insieme a Osaka, fino al 22 agosto. La preoccupazione degli organizzatori è che gli eccessivi spostamenti della popolazione durante la manifestazione sportiva possano incrementare la tendenza già allarmante dei contagi.

Dopo aver deciso nel marzo scorso il divieto alla partecipazione del pubblico dall'estero, lo scorso mese i membri del consiglio direttivo dei Giochi si erano accordati per un limite massimo di 10mila spettatori locali, o il 50% della capienza degli impianti sportivi. Un provvedimento che si basava sulle aspettative di una revoca quasi certa dello stato di emergenza l'11 luglio; e che invece non è avvenuta.

Nelle ultime 24 ore Tokyo ha registrato 896 positività da covid, un rialzo che si è andato consolidando per 19 giorni di fila in base alla media settimanale. La mancata presenza degli spettatori all'evento, inoltre, si tramuterà in un ammanco di cassa consistente per il comitato organizzatore, quantificabile secondo le prime stime in 90 miliardi di yen, l'equivalente di 690 milioni di euro. La cerimonia di apertura dei Giochi è prevista per il 23 luglio, allo Stadio Nazionale.

Intanto, la Casa Bianca «sta ancora valutando la praticabilità della presenza della first lady» alle Olimpiadi giapponesi, che iniziano il 23 luglio: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, dopo l'annuncio dell'evento senza pubblico. Un altro segnale negativo in questo giovedì nero per gli organizzatori. La variante Delta ha davvero messo in ginocchio i Giochi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

