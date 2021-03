Marco Lobasso

Gimbo è davvero tornato. Non con un bel record in qualche meeting, oggi senza pubblico, ma con una medaglia d'argento agli Europei indoor di Torun in Polonia, che solo il caso ha voluto non fosse d'oro. Tamberi è di nuovo un campione di livello mondiale, con il 2,35 nel salto in alto che lo colloca tra i grandi della specialità, non sono nel 2021, e non lontano dal suo personale all'aperto del 2016 (2,39). Sì perché Tamberi con il facile 2,35 della finale europea ha dato l'impressione di poter andare molto più in alto; ha sbagliato di pochissimo il primo tentativo a 2,37 e adesso guarda con ottimismo all'appuntamento più importante: i Giochi di Tokyo della prossima estate (come si faranno è ancora un rebus...). L'oro gli è sfuggito solo perché il bielorusso Maksim Nedasekau, autore del salto vincente a 2,37, ha ottenuto il nuovo primato mondiale stagionale.

«È stata una finale europea che vale quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi arriverò secondo non uscirò soddisfatto, come non lo sono qui, e rimane un po' l'amaro perché avrei voluto una medaglia diversa al collo. Ma è difficile avere rimpianti quando si salta 2,35 che è una misura con cui di solito si porta a casa tutto, non questa volta». Poi il 28enne marchigiano aggiunge: «Avevo bisogno di confrontarmi di nuovo ad altissimi livelli, perché erano anni che non lo facevo. Bene così, male che l'ho persa, ma si impara sempre». In serata poi è arrivata anche la terza medaglia europea, con il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli. Un bilancio di tre medaglie, tra cui quella d'oro di Marcel Jacobs sabato sera nei 60 metri che rende a trasferta azzurra positiva. Per l'atletica azzurra, sognare di ripetersi in Giappone tra qualche mese è più di un sogno.

