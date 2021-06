Marco Lobasso

«Dopo averne discusso con la mia squadra, ho deciso che ho bisogno di ritirarmi dal Roland Garros subito»: così Roger Federer, 40 anni ad agosto, ieri sui social del torneo di Parigi. Il fuoriclasse elvetico ha ufficializzato il forfait, lasciando campo libero a Matteo Berrettini. «Dopo due interventi al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante che io ascolti il mio corpo e che mi assicuri di non spingere troppo velocemente sulla strada del recupero. Sono elettrizzato di aver giocato tre match. Non c'è sensazione più bella che essere tornato in campo», ha aggiunto il campione svizzero. «Il Roland Garros è dispiaciuto del ritiro di Roger Federer - ha dichiarato il direttore del torneo, l'ex top 5 del mondo Guy Forget -. Siamo tutti felici di aver visto Roger tornare a Parigi, dove ha giocato tre match di alto livello. Gli auguriamo tutto il meglio per il resto della stagione».

Anche senza gioire per il ritiro del Grande Roger, l'Italia del tennis si ritrova con il top ten mondiale Matteo Berrettini nei quarti del Roland Garros senza giocare. Incredibile e meraviglioso. E adesso può davvero accadere di tutto, visto che il romano aspetta il vincente tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e il nostro Lorenzo Musetti. Non è vietato sognare, quindi: un derby azzurro nei quarti, con un italiano sicuro in semi sarebbe davvero il massimo. E sempre oggi, sempre negli ottavi, un altro azzurro terribile del nuovo tennis italiano, Jannik Sinner, sfida il campione uscente di Parigi, l'imbattibile Rafa Nadal. Insomma, un Roland Garros così bello per l'Italia non si era mai visto negli ultimi 40 anni. Bisogna tornare al 1976 e alla vittoria di Adriano Panatta per trovare un'annata migliore.

