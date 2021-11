Marco Lobasso

Come cambia Dazn. Più investimenti, maggiore definizione delle immagini, riduzione dei problemi di buffering e un potenziamento del servizio clienti. Sono queste le promesse che l'azienda che trasmette in esclusiva la serie A fatte al Mise e al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il vertice era stato indetto solo una settimana fa, dopo che era circolata l'indiscrezione che Dazn avrebbe bloccato la possibilità di vedere i match su due schermi in contemporanea. Il ministro aveva chiesto di «fare chiarezza» e così è stato. Nella nota dell'azienda al termine del vertice, si legge che «Dazn ribadisce il suo massimo impegno nel percorso intrapreso quando, alla fine di marzo 2021, sono stati assegnati i diritti per la trasmissione del campionato di calcio di Serie A». Dazn ha investito già 2.4 miliardi di euro per le tre stagioni, ha lavorato sullo sviluppo della parte tecnologica, potenziando attraverso Dazn Edge le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini».

Tra le novità presentate un'accelerazione dello sviluppo del Multicast «che porta ad una riduzione del buffering il rallentamento dell'immagine - di oltre il 50%» che renderà felici gli appassionati di calcio.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

