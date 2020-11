Marco Lobasso

Che bell'esempio di forza e di unità arriva dall'atletica italiana, capace di riportare a Roma i Campionati europei di atletica leggera del 2024, la regina degli sport olimpici. E che segnale potente e positivo per il nostro Paese e per la Capitale: c'è speranza, c'è luce in fondo al tunnel di questi mesi assurdi e terribili, c'è voglia di ripartire, di rinascere, più forti di qualunque pandemia. Avevamo bisogno di un'iniezione di fiducia profonda, di un riconoscimento prestigioso e ricco di significati. Serviva un nuovo obiettivo per ricompattare lo sport italiano allo sbando e una generazione di giovani atleti che ha perso una stagione intera di attività e di interesse verso il futuro. Ora questo obiettivo c'è.

La vittoria dell'atletica rappresenta tante cose insieme: capacità organizzative, brand unico al mondo, unità di intenti tra politica istituzionale e sportiva. Gli Europei che verranno, nell'incanto dell'estate romana, in quei luoghi simbolo tra sport e storia, tra Olimpico e Arco di Costantino, ci regalano ottimismo e un pizzico di euforia, allontanando il ricordo amaro di quelle Olimpiadi del 2024 che Roma non avrà mai. Il messaggio chiaro e forte che si può cambiare rotta è arrivato. Si riparte da Roma.



