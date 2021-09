Marco Lobasso

Bufera sull'arbitro Cakir, reo di aver regalato il rigore all'Atletico Madrid che al 97' Suarez ha trasformato, con il Milan battuto 2-1, nella seconda giornata di Champions. Una beffa per i rossoneri, in vantaggio con Leao al 20'; poi al 29' espulsione dubbia di Kessie e da quel momento assedio della squadra di Simeone. Nel finale del match, però, sembrava ormai fatta per il Milan, eroico in difesa; ma prima Grezmann all'84 e poi al 97' il rigore di Suarez rendevano da horror la sfida di Champions del Milan. Ingiusta sconfitta dei rossoneri.

INTER SENZA RETI - L'Inter torna dalla trasferta ucraina con un punticino (0-0). La gara contro lo Shakhtar Donetsk finisce a reti inviolate (esattamente come lo scorso anno), complici un paio di palle gol clamorose fallite dal duo Lautaro Martinez-Dzeko e due super parate del 37enne Pyatov. Dopo la beffa all'esordio con il Real Madrid (sempre senza reti all'attivo), i nerazzurri muovono la classifica ma non convincono pienamente. Applausi per la squadra di De Zerbi, fisicamente brillante e con uno stile di gioco in linea con le idee dell'ex tecnico del Sassuolo. Nella prima frazione di Dzeko la palla gol più limpida, nella ripresa tocca a Lautaro sbagliare.

REAL CLAMOROSO KO - Nello stesso girone dell'Inter il Real Madrid cade in casa con i moldavi dello Sheriff che nel finale passano 2-1 con rete di Thill.

JUVE E ATALANTA - Stasera, infine, seconda giornata di Champions con Juve e Atalanta in campo. Nel girone F i bergamaschi dopo il pari con il Villarreal in Spagna ospitano alle 18,45 gli svizzeri dello Young Boys. Nel girone H la Juve, dopo la bella vittoria in Svezia con il Malmoe, affronta in casa alle 21, nel match clou di giornata il Chelsea e ritrova Lukaku come avversario.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA