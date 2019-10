Marco Esposito

Una sfida, non una scommessa. È la nuova RaiPlay, che dal 4 novembre si presenterà in una veste - sia grafica, sia tecnologica - tutta nuova. A tenerla a battesimo ci sarà Fiorello con suo nuovo show: Viva RaiPlay in onda la prima settimana in diretta alle 20.30 anche su Rai Uno e dalla settimana successiva in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai.

Una RaiPlay totalmente nuova ma che non parte certo da zero, anzi. I numeri macinati in questi anni sono una dote importante da cui ripartire: 12,4 milioni di utenti registrati e 12 milioni di app scaricate. Da un punto di vista tecnologico le novità sono tante: la possibilità di riprendere lo streaming dal punto in cui era stato abbandonato, sarà possibile far ripartire dall'inizio un contenuto che si sta guardando, alla fine della visione on demand di un episodio di una serie tv si andrà automaticamente al successivo e si potrà passare da un device all'altro senza interrompere la visione. Uno degli obiettivi di Raiplay infatti è quello di alfabetizzare un pubblico che finora non ha avuto quasi mai a che fare con la televisione on demand. Basti pensare che il 90% del pubblico over70 non ha mai guardato un contenuto fuori dal palinsesto tradizionale: «Raggiungere queste persone - spiega la direttrice dell'Area digital Elena Capparelli - farle sapere che esiste un altro modo di fruire i contenuti rai è parte della nostra sfida». Anche RaiPlay, così come i suoi competitor, avrà un algoritmo intelligente che indicherà all'utente i programmi più adatti ai suo gusti, ma nel contempo ci saranno iniziative editoriali settimanali che punteranno a valorizzare alcuni contenuti in particolare. E da dicembre arriverà la nuova sezione bambini, rigorosamente senza pubblicità

