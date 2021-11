Marco Esposito

«Maradona rappresenta l'opportunità di riscatto e il parente più stretto con cui vai d'accordo: uno di famiglia. In tre anni dimostra che Napoli può vincere e far trionfare la bellezza». Ecco cosa ha rappresentato Diego Armando Maradona per i napoletani. Parola di Boris Sollazzo, critico cinematografico, speaker di Radio Rock e direttore di Linea D'Ombra, il festival del Cinema di Salerno. In occasione del primo anniversario della morte del Pibe de Oro ha scritto Non avremo un altro D10S, Diego Armando Maradona una vita da Cinema. (Edizioni Bietti, collana Fotogrammi)

Cosa racconta il suo libro su Maradona?

«Non volevo scrivere l'ennesima biografia, ma farne una emotiva. E, lo ammetto, sanare un senso di colpa di tutti i napoletani verso di lui».

Cioè?

«Lo abbiamo lasciato solo. Il napoletano rimpiange il fatto di non averlo salutato. È un amore interrotto: lui se ne va di notte senza che nessuno lo saluti».

Nel libro distingue Diego da Maradona.

«Maradona è una sorta di avatar aggressivo e guascone che protegge Diego dallo star system da cui non riesce a sottrarsi. Signorini, il suo storico preparatore, nel documentario di Asif Kapadia su di lui dice «Amo Diego e non sopporto Maradona».

Nel libro c'è un'intervista a Sorrentino

«Il suo film è fondamentale nella cinematografia maradoniana»

Chi è Maradona quindi?

«Maradona è tutto. È l'educazione sentimentale alla bellezza. Senza di lui non farei il critico cinematografico»

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

