Il dado è tratto. Carlo Calenda si è ufficialmente candidato a Sindaco di Roma. Lo ha fatto ieri sera ospite di Fabio Fazio su Rai Tre: «È un dovere e una grande avventura. Voglio riportare Roma al livello delle altre grandi Capitali europee».

In realtà sono giorni e giorni che l'ex ministro dello sviluppo economico prepara il grande passo, tanto da aver già acquistato il dominio calendasindaco.it. E, proprio ieri, è arrivato anche l'endorsement di Enrico Letta che giudica la candidatura di Calenda «una buona opzione».

Il leader di Azione, sollecitato da Fazio, non ha nascosto le difficoltà del suo rapporto con il PD: «Auspico un largo appoggio alla mia candidatura, che non riguardi solo i partiti politici, ma anche le tante realtà civiche della città. Non posso parlare per il Pd - aggiunge Calenda -, ma quello del sindaco di Roma non è un lavoro che si può fare da soli. La Capitale è una città enorme, è una megalopoli. Cercherò di mettere in campo una squadra larga». Il leader di Azione spiega perché, secondo lui, il Pd dovrebbe appoggiarlo: «Se pensa che io sia la persona adatta dovrebbe farlo. Come io - appena uscito dal Pd - ho fatto campagna elettorale per Stefano Bonaccini per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Anche se aveva e ha un'idea diversa rispetto alla mia su questo governo». Calenda boccia anche le primarie, il metodo di selezione del candidato al Campidoglio utilizzato dal Pd nelle ultime due occasioni: «Fare le primarie oggi sarebbe complicato, farle più avanti significherebbe parlarci addosso per mesi. Non sempre le primarie sono state benefiche - spiega l'ex ministro - pensiamo a Sassoli e Gentiloni, usciti sconfitti, e che ora il Pd avrebbe voluto come candidati per Roma».

Estremamente negativo, ma non è una novità, il giudizio sull'amministrazione Raggi: «È stata disastrosa - attacca Calenda - ha fatto male sotto tutti i punti di vista». Ora la palla torna al Pd: sposare la candidatura Calenda o insistere sulla via delle primarie?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

