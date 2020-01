Marco Esposito

I nostri primi splendidi 60 anni. Anzi per la precisione i primi 60 anni di Antonello Piroso. Il famoso conduttore tv torna in teatro, per raccontare un pezzetto di storia del nostro Paese. «Lo spettacolo - racconta Piroso - parte con la storia di Jurij Gagarin, il primo uomo lanciato nello spazio nel 1961, quando avevo un anno, e finisce con un evento del 2019». Prima tappa dello spettacolo a Roma, in una sorta di working in progressal Teatro Garbatella da questa sera fino al 2 febbraio.

«Sarà una settimana sperimentale. Delle prove generali di lusso, ma con tutti i crismi di uno spettacolo di livello. E il pubblico avrà un ruolo attivo»

Cosa accadrà?

«Nello spettacolo ripercorriamo gli eventi di questi 60 anni, cronaca, spettacolo costume. In alcuni casi chiederò al pubblico in sala quale episodio ricostruire»

Lo spettacolo parla anche di attualità?

«Certo. Vengono utilizzati episodi del passato per far vedere come le cose siano cambiate. Oggi, per esempio, abbiamo un presidente del Consiglio in carica che fino a pochi mesi fa era il presidente di un esecutivo di colore opposto. Beh, non sarebbe stato possibile né nella prima Repubblica, né nella seconda. Ma nel nostro paese accade proprio questo: tutto cambia affinché nulla cambi»

Un paese gattopardesco?

«Esatto. Nello spettacolo mostro la prima pagina di un giornale del 2019 che apre sull'acqua alta a Venezia. Poi mostro una del 1966, il titolo è il medesimo: acqua alta a Venezia»

La tappa romana finisce il 2 febbraio, lo fa per vedersi Sanremo?

«Se rispondessi dicendo che non lo guardo passerei per snob; se dicessi il contrario per teledipendente. L'importante è dirsi la verità: è uno show televisivo studiato a tavolino, dove tutto è preparato a iniziare dalle polemiche; ma non è il festival della musica italiana».

