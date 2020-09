Marco Esposito

Ha insegnato a Londra alla LSE, ora è il presidente della Fondazione Human Technopole a Milano, ma il cordone ombelicale con Roma, dove è nato e cresciuto, non si è mai interrotto. Marco Simoni ha ora pubblicato un saggio dedicato alla Questione Romana.

Professore nel saggio, contenuto nella rivista Il Mulino, indica una grande assente a Roma: la politica. Ma si è spesso parlato di mancanza di competenze.

«Sono due cose molto legate. Per politica si intende la capacità di immaginare il futuro sulla base di valori e interessi che si vogliono rappresentare. Dopo si cercano e si trovano le competenze necessarie a costruire. Al contrario, senza visione ma solo slogan non si trovano neanche le competenze, che hanno bisogno di un progetto vero per applicarsi».

Lei scrive che la rinascita dall'Italia passa dal rilancio di Roma. Come?

«Attraverso una nuova stagione di crescita economica accompagnata alla inclusione sociale. La crisi economica di Roma è la prima causa del declino italiano. Bisogna invertire questa spirale con un cambiamento deciso che consenta a Roma di tornare a sviluppare le sue molte vocazioni, dalle arti alla ricerca, fino a un turismo sostenibile».

I servizi pubblici sono al di sotto delle aspettative dei cittadini. Come invertire la rotta?

«Bisogna cambiare il modello di gestione. Ormai è chiaro che il disastro non dipende solo dalla capacità dei manager: bisogna adattare il modello dei servizi pubblici all'economia contemporanea e in tal modo farli funzionare bene e anche essere fonte di crescita economica. Il mio suggerimento è il modello Enel che mette assieme il controllo pubblico, con comportamenti di mercato grazie alla quotazione in Borsa».

