Marco Esposito Finalmente, il nodo è stato sciolto. Roberto Gualtieri, ex

Finalmente, il nodo è stato sciolto. Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia del governo Conte, ieri pomeriggio, con un semplice tweet, ha ufficializzato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma. Candidatura che, dopo essere stata congelata da Enrico Letta per diverse settimane, prende corpo ufficialmente solo dopo il passo indietro di Nicola Zingaretti, che lo stesso Letta voleva fortissimamente come candidato sindaco di Roma per il centrosinistra.

Infatti, fino a ieri, erano in molti a dar per certa la candidatura del governatore del Lazio. Zingaretti, però, per accettare la sfida del Campidoglio aveva sempre posto alcune condizioni, tra cui quella riguardante la tenuta dell'alleanza tra Pd e M5S in regione Lazio. Condizione che è venuta meno nel primo pomeriggio, quando Roberta Lombardi, assessore alla Transizione Ecologica, e leader in regione del M5S, aveva espresso in una nota la sua contrarietà alla candidatura dell'ex segretario del Pd. «Non possiamo ignorare che la situazione che si verrebbe a creare (uniti in Regione e avversari a Roma con Zingaretti come candidato e presidente) sfiorerebbe il paradosso». Comunicato che poi si fa ancora più duro, esplicitando che la soluzione Zingaretti avrebbe «ripercussioni sulla tenuta dell'attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel Lazio». Bloccata dunque la candidatura del governatore, con Letta che deve incassare il primo stop da quando è segretario del Pd.

Contestualmente al niet della Lombardi è arrivata l'incoronazione di Virginia Raggi come candidata sindaca del M5S da parte di Giuseppe Conte. Proprio quel Giuseppe Conte che Zingaretti aveva difeso fino all'ultimo contro Renzi. L'ex premier dice «Il Movimento 5 stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente».

A pochi mesi dalle elezioni del Campidoglio quindi, mentre il centrodestra - dopo 5 anni di opposizione - sembra far fatica a trovare un nome condiviso, il centrosinistra riesce nell'impresa di presentarsi agli elettori con tre candidature principali diverse: Raggi (M5S), Calenda (Azione) e Gualtieri (Pd e altri). Roma, forse, avrebbe meritato un'attenzione superiore da parte di tutti.

Carlo Calenda, intanto, punzecchia il Pd alla fine della giornata: «Il candidato del Pd a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e minacciando di far cadere la regione in caso di candidatura di Zingaretti. Alleati sinceri e affidabili».

