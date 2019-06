Marco Esposito

È partito il countdown. Domani, alle 13, sarà online il video di Rivoluzione Off-line, il nuovo singolo di Andrea Febo in collaborazione con Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Piotta. Una collaborazione, la loro, che nasce da un'amicizia di lunga data, di cui questo singolo, nelle loro intenzioni, non dovrebbe che essere un primo episodio.

Una canzone che, spiega Febo, ruota intorno al concetto di vivere di più off-line: «Dovremmo tornare a guardarci di più in faccia, a frequentarci fisicamente, senza tenere lo sguardo basso verso uno schermo. Siamo tutti schiavi della tecnologia». «Sono abbastanza vecchio - scherza Piotta - per ricordarmi che si poteva vivere senza controllare in continuazione il cellulare. È difficile ma si può fare».

«Io e Tommaso - spiega Febo raccontando come sia nata la loro collaborazione - siamo entrambi di Roma e anche coetanei. Ci siamo sfiorati per anni, frequentando gli stessi palchi dei locali romani. In Rivoluzione off-line volevamo mettere insieme i nostri mondi, il cantautorato e il rap». «In questa accoppiata - spiega Tommaso - c'è la chiusura perfetta del cerchio, soprattutto a livello autoriale. Dove finisce uno, inizia l'altro: riusciamo a mettere insieme pop, rap rock, ritmo e melodie. Con un mix che è molto moderni». Un'intesa che nel singolo si mette in evidenza in maniera chiara: «Il pezzo, oltre a far riflettere, fa anche piangere, è una canzone che commuove», racconta Febo

E, proprio oggi, Andrea sarà allo stadio Stirpe per l'apertura dell'evento che vede protagonisti Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello nell'ambito della manifestazione SOUNDS BeSt.

