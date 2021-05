Marco Esposito

«Credo fortemente di andare al ballottaggio e di diventare conseguentemente sindaco». Con queste parole nette Carlo Calenda ha presentato ieri la sua candidatura e il suo programma in vista delle prossime elezioni amministrative di Roma. L'ex ministro boccia senza appello l'operato di Virginia Raggi: «La sua gestione è stata disastrosa - ha sottolineato -, oggi Roma è una delle peggiori capitali del mondo ma questo blocco e declino della città viene da lontano ed è imputabile a sinistra, destra e M5s». Calenda non rinuncia a stuzzicare i cugini del centrosinistra: «Il Pd a Roma ha governato molto bene fino a Veltroni, poi c'è stata una decadenza dovuta al consociativismo della classe dirigente. Dobbiamo cambiarla. Zingaretti se ne è andato dicendo che sono tutti poltronari. «A settembre faremo il porta a porta per spiegare il programma», ha detto annunciando lo slogan «Roma, sul serio».

CENTRODESTRA - Ieri è stato anche il giorno in cui il centrodestra è tornato a riunirsi per trovare un accordo sui nomi dei candidati sindaco di Roma e Milano. Mille le voci che si sono rincorse durante la giornata: dalla candidatura di Maurizio Gasparri a quella Enrico Michetti, direttore ed editore della Gazzetta Amministrativa. In realtà, però, l'accordo sembra ancora lontano.

GUALTIERI - Intanto il candidato del Pd lancia la candidatura di Roma per ospitare la prossima edizione dell'Eurovision: «La sindaca si attivi subito e tutti i candidati sostengano questa proposta» dice.

RAGGI - E la sindaca, quasi a sorpresa, si congratula con il governatore del Lazio su Twitter: «Bene Zingaretti con palestra della legalità a Ostia. Presto insieme alle Fiamme Oro ne apriremo un'altra in periferia Roma, a San Basilio. Contro mafie e criminalità ai giovani servono luoghi come questi. Istituzioni unite vincono».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

