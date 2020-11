Marco Esposito

Assessore Alessio D'Amato la situazione a Roma e nel Lazio è preoccupante?

«Siamo in un plateau, una situazione stabile da giorni. Abbiamo un rapporto positivi/tamponi che è intorno al 9%, circa la metà della media nazionale e un Rt all' 1.36. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione».

Pensa che a breve inizierà la discesa?

«I nostri tecnici dicono che dobbiamo aspettare una settimana, dieci giorni»

Come è la situazione negli ospedali del Lazio?

«C'è un forte stress su tutte le strutture e un afflusso importante di persone. Nelle terapie intensive registriamo un 20% di riempimento dei posti letto, mentre la soglia di allerta è del 30%. Più preoccupante la situazione dei semplici ricoveri: siamo al 34% con un'allerta che è al 40».

Il Lazio può passare da regione gialla ad arancione o questi dati sono consolidati?

«Non possiamo parlare di situazione consolidata. Molto dipende dai comportamenti dei cittadini»

L'epidemia è ripartita in pieno agosto, cosa è successo?.

«I messaggi dati sono stati sbagliati. Qualche medico ha detto che il virus era clinicamente morto o che era mutato diventando meno aggressivo. Questo ha indotto un pezzo di classe dirigente ad abbassare la guardia, fino ad arrivare alle discoteche aperte senza alcuna misura precauzionale».

Il direttore de La Stampa Massimo Giannini l'ha attaccata chiedendo le sue dimissioni. Vi siete chiariti?

«Non ci siamo sentiti. Colgo l'occasione per ringraziarlo, visto che non ho mai ricevuto così tanti attestati di affetto e di stima da parte del personale medico».

Però ai Drive-in i romani hanno fatto ore di fila

«Il Lazio ora ha una rete di Drive-in imponente: sono ben 64 a cui si accede con prenotazione. Questo può essere un modello per il paese e una rete per quando arriverà il momento dei vaccini»

Anche per i risultati dei tamponi l'attesa era lunga.

«È vero, abbiamo avuto dei problemi per la mole enorme di lavoro, ma ora con i tamponi rapidi la cosa si è risolta».

Che Natale vivremo? «Un Natale a casa».

Un cenone senza nonni?

«Bisogna limitare il più possibile i gesti di affetto. Sarà un Natale ai tempi del Covid, senza abbracci»



Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA