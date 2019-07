Marco Castoro

Vuoi per gli ascolti, vuoi per alcune beghe redazionali sui contenuti, anche il Tg1 è finito nella bolgia Rai di questi giorni. Alquanto intensi. E non solo per trovare le soluzioni in vista dei nuovi palinsesti, ma anche per i nuovi vicedirettori e direttori delle testate giornalistiche. La partita più importante è proprio quella del Tg1. La direzione di Giuseppe Carboni non convince del tutto. Soprattutto i salviniani che vorrebbero un'altra direzione, quella di Gennaro Sangiuliano (che sta facendo un ottimo lavoro per rilanciare il Tg2) in primis. Per ora di certo c'è il ritorno nel telegiornale della rete ammiraglia di Mario Prignano, colui che con il suo titolo Mills assolto creò non pochi problemi all'allora direttore Augusto Minzolini. Prignano aveva seguito Andrea Montanari al Giornale Radio e ora torna al Tg1 tra lo stupore di molti suoi colleghi. Un altro valzer riguarda RaiNews. Fabrizio Ferragni dovrebbe subentrare a Antonio Di Bella (nella foto), qualora a quest'ultimo si offra un posto tra i tre corrispondenti a New York. Non nella nuova redazione di Washinghton, che invece avrà come capo Claudio Pagliara. Ferragni, prima di avere l'incarico nelle Relazioni Istituzionali di Viale Mazzini, è stato vicedirettore del Tg1. Quindi il suo nome potrebbe anche essere speso per il telegiornale più seguito. Franco Di Mare dovrebbe lasciare la testata qualora fosse uno dei prescelti tra i nuovi vicedirettori di Rai1. In attesa di buone notizie e di un incarico più prestigioso anche Paolo Corsini e Ludovico Di Meo, quest'ultimo da 10 anni vicedirettore della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

