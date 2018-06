Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroVolete un cane in famiglia? Ci pensa la tv. Da domani su Rai1 va in onda alle 9:45 la prima delle otto puntate previste di Un cane in famiglia, condotto da Monica Marangoni, giornalista, conduttrice e speaker radiofonica. Mamma di due maschietti. Ha co-condotto la scorsa estate W la mamma e questo inverno una rubrica all'interno di Unomattina in famiglia. Ora per la prima volta deve divincolarsi tra le quattro zampe.Protagonisti del format sono Fido, i suoi amici e due famiglie, una alla ricerca di un cagnolino e l'altra alle prese con un cane con problemi di salute. Esperti e veterinari consiglieranno le soluzioni da attuare per risolvere i casi. Parte del programma è girato al Food, il rifugio di Mondragone dove è presente anche il museo del cane.«Faremo incontrare tanti cuccioli con famiglie desiderose di volergli bene e ad altrettanti risolveremo problemi di salute prendendoci cura di loro», racconta Monica Marangoni. «Dopo l'esperienza di Un cane in famiglia aggiunge la conduttrice - non escludo di chiedere anch'io un aiuto al programma per trovare il mio piccolo grande amico! La storia più emozionante? La vedrete nella prima puntata, è quella di un'intera classe di 2° elementare i cui bambini hanno voluto regalare a una compagna, Giulia, affetta da disturbi cognitivi, un cagnolino e l'abbiamo fatto insieme. Giulia è stata felicissima e grazie al suo amico a quattro zampe pare sia già riuscita a vincere la sua grande timidezza».