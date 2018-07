Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroVincenzo Morgante, palermitano e amico del presidente Sergio Mattarella, ha lasciato la direzione della Tgr, la testata regionale della Rai, che a breve passerà sotto il controllo di un responsabile vicino alla Lega. Morgante, accettando la proposta del Cda Rete Blu Spa (di cui fanno parte l'emittente cattolica Tv2000 e InBlu Radio) diventa direttore di rete e prende il posto di Paolo Ruffini, altro ex Rai, nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. Per la successione alla guida della Tgr i nomi più in voga sono quelli di Roberto Pacchetti e Alessandro Casarin.Intanto, in queste ore si susseguono gli incontri tra le forze politiche della maggioranza (e non solo) per designare gli altri due nomi che mancano al Cda di viale Mazzini. Quelli che dovrà indicare il Tesoro. Tra i più attivi a pressare Luigi Di Maio ci sono l'ex ministro Dario Franceschini e il suo l'entourage (in primis Garofani, ora al Quirinale). Ma tra i Cinque Stelle non sempre le segnalazioni di Casaleggio o del vecchio Grillo coincidono con quelle del vicepremier.Oggi comunque è il giorno delle decisioni. Il nuovo ad Rai sarà un esterno (Fabrizio Salini) o un interno? Tra i dipendenti di viale Mazzini in pole c'è Gian Paolo Tagliavia (indicato dalla Gabanelli) e Tinni Andreatta (ma qui c'è il veto della Lega). Non è ancora tramontata l'ipotesi Teresa De Santis. Carlo Freccero ha poche chances di essere il prescelto. Per il ruolo di Milena Gabanelli invece si sta pensando a responsabile dell'informazione (e del web). L'incarico che aveva Carlo Verdelli con Campo Dall'Orto.riproduzione riservata ®