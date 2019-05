Marco Castoro

Stretta della Rai sugli ospiti provenienti da altre emittenti e network. L'Ad Fabrizio Salini e il direttore di Rai1, Teresa De Santis, questa volta si sono trovati d'accordo sulla decisione di non concedere l'autorizzazione ai conduttori Rai di ospitare Maria De Filippi, Massimo Giletti e Myrta Merlino. A subire il divieto sono stati Mara Venier e Bruno Vespa. A Domenica In sarebbero dovuti andare, in due puntate diverse, la De Filippi e Giletti, mentre la Merlino era stata invitata a Porta a Porta da Bruno Vespa che così avrebbe ricambiato l'invito dell'altra mattina a L'Aria che Tira. Il provvedimento va interpretato anche come un segnale di disgelo tra i due dirigenti che sul caso Fazio sono apparsi tutt'altro che allineati.

Il no agli ospiti di altre parrocchie suona anche come un tentativo di ridare ordine a un'azienda che spesso ha dato l'impressione di essere governata dall'anarchia. Dove i buoi non solo scappano da tutte le parti, ma fanno entrare nei recinti chi vogliono. Ora viene da chiedere se anche i dipendenti Rai subiranno lo stesso stop a inviti esterni. Di recente abbiamo visto Carlo Conti partecipare al Costanzo Show, i giornalisti Gennaro Sangiuliano e Francesco Giorgino dibattere tra gli opinionisti dei talk di La7. Mentre Maria De Filippi è stata la manna dal cielo per gli ascolti super di Raffaella Carrà nella puntata in cui è stata ospite (l'unica che ha visto lo share andare in doppia cifra). Per quanto riguarda Fazio è sempre più probabile che a fine stagione non venga confermato il contratto con la società Officina. E questo potrebbe significare il passaggio del conduttore a Rai2. Con Carlo Freccero che sta già pensando a un nuovo programma, nel caso di cancellazione di Che Tempo che Fa.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

