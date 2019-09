Marco Castoro

Stasera riparte in seconda serata su Rai2 Povera Patria, il programma settimanale di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli. Con l'inviato Alessandro Poggi che firma l'Agenda politica della settimana.

Bruchi, ai nastri di partenza con quali novità?

«Cazzullo curerà la rubrica Il Patriota, dedicata a un personaggio del passato o contemporaneo. Ci saranno i sondaggi di Pagnoncelli, l'editoriale di Giuli. Gli ospiti, politici ed esperti, il fact checking, la verifica dei fatti».

Gli ospiti della prima?

«Giorgia Meloni, Alessia Morani».

La Morani è brava, viene chiamata spesso in tv?

«Sì, la ritengo una delle tre donne più preparate sulla scena. Assieme all'altra ex renziana Anna Ascani e a Teresa Bellanova. Tre stili diversi, tre donne in gamba. Mi piace anche la De Micheli, ma non è nuova alla ribalta».

Come vede l'attuale situazione politica?

«Continui colpi di scena, con i due Mattei protagonisti. Basta raccontare la cronaca per fare il programma».

Ma Salvini si è suicidato l'8 agosto?

«Salvini ha scelto una strategia che è andata male. Ha sparigliato, forse perché sicuro di andare al voto, visto che Zingaretti continuava a dire che non avrebbe fatto nessun accordo con i 5Stelle».

Ma chi esce vincitore è Renzi. Ha evitato le elezioni e tiene sotto scacco il governo...

«Renzi è tornato a essere l'ago della bilancia, ha fatto vivere il governo le cui sorti dipendono da lui. Chi lo dava per morto si sbagliava».

Inviterete Renzi e Salvini?

«Sì, inviteremo tutti».

Chi è il conduttore dei talk che preferisce?

«Lucia Annunziata. È bravissima, mi piace molto».

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

