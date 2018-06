Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - Una scorpacciata di gol per più di mille ore di trasmissione complessive, di cui 500 in diretta. È questo il biglietto da visita dei Mondiali di Russia 2018 che vedremo sulle reti Mediaset dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Il Biscione per questo evento la ciliegina sulla torta dopo i tre anni di esclusiva Champions League ha fatto le cose in grande. Il Mondiale strappato alla Rai (per una decina di milioni in più rispetto ai circa 60 offerti da Viale Mazzini) è una vetrina per gli inserzionisti che stanno rispondendo nel migliore dei modi. Il break even è stato raggiunto, ora bisogna tifare per nazionali come Spagna, Brasile, Argentina e per campioni come Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar per vedere schizzare gli ascolti.Ma non ci saranno soltanto le partite. Canale 5 e Italia 1 in primis - ma anche tutte le altre reti della galassia Mediaset - hanno allestito dei palinsesti davvero mondiali. E in prima fila davanti alle telecamere troveremo due star come Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Nella loro orbita tanti simpaticoni del video, capaci di far sorridere e magari farci dimenticare che l'Italia a questi Mondiali non c'è, ma in grado di sfoggiare competenze calcistiche. Da Diego Abatantuono alla Gialappa's, da Andrea Pucci, Nicola Savino al Mago Forest. In campo la squadra dei telecronisti con Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari. E quella delle conduttrici più in voga come Giorgia Rossi, Mikaela Calcagno, Monica Bertini. Toccherà a Dario Donato dare il buongiorno. In video non mancherà il direttore Alberto Brandi. Per quanto riguarda gli opinionisti ci si affida alla saggezza di Arrigo Sacchi per orchestrare Javier Zanetti, Ciro Ferrara e Paolo Rossi, quest'ultimo forse all'ultimo appuntamento con Mediaset visto che la Rai sta facendo di tutto per ingaggiarlo in vista della Champions. Per contro Mediaset, a Radio 105, si è assicurata la collaborazione di Diletta Leotta, uno dei volti più immortalati sui social di Sky Sport.Dunque, ricapitolando: 64 partite, trasmissioni quotidiane (tra cui Balalaika e Tiki Taka Russia) e una grande novità: per la prima volta in Italia la tv aumentata, con cui il telespettatore potrà vedere replay, gol, azioni contestate, usando il telecomando a partita in corso. Con tanto di funzione Restart per rivedere la gara dal fischio d'inizio, anche se già cominciata.riproduzione riservata ®