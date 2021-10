Marco Castoro

ROMA - Proietta i millennials nel 1977 e ne vedrai delle belle, soprattutto se i ragazzi della generazione Z riempiono un plesso scolastico, il Regina Margherita di Anagni. Scatta stasera alle 21,20 Il Collegio, l'appuntamento clou di Rai2. Il periodo storico con cui i ventenni di oggi dovranno vedersela è quello degli anni di piombo, della contestazione politica, dei collettivi scolastici, degli anarchici, del femminismo militante. Ma anche quello della rivoluzione musicale dei cantautori, della nascita del punk e dell'esplosione della disco music, delle radio libere, del super 8, delle musicassette e del vinile. Riusciranno a cavarsela senza né smartphone né Spotify?

«Sarà una bella sfida sottolinea Andrea Maggi, l'insegnante di italiano - I giovani d'oggi non si sentono all'altezza della politica e i politici non ascoltano i giovani, nemmeno quando parlano di tematiche importanti come la salvaguardia dell'ambiente. A votare vanno quasi solo i vecchi».

«Sono convinto che i ragazzi del Collegio riusciranno a cavarsela benissimo è il pensiero del preside Paolo Bosisio - pur dovendo cavalcare le difficoltà imposte da regole precise e privi della mediazione di strumenti tecnologici». La novità di questa stagione sarà il maggior coinvolgimento dei genitori dei ragazzi. «Senza la giusta sinergia Scuola-Famiglia oggi come oggi secondo me non si va da nessuna parte sottolinea Maria Rosa Petolicchio, l'insegnante di Matematica e Scienze - La partecipazione dei genitori ha dato i suoi frutti, ha smosso grandi emozioni, ha portato a galla importanti considerazioni e consapevolezze».

Gli insegnanti come devono comportarsi? «Con il pugno di ferro dentro un guanto di velluto è la tesi del prof di Italiano - Sono un insegnante esigente, ma comprensivo, che rimprovera quando c'è da rimproverare e che ascolta quando c'è da ascoltare. Sono un cattivo che la gente ama. I ragazzi mi adorano come una rockstar, come i Måneskin, anche se io sono quello che li fa stare zitti e buoni. Perché i ragazzi sentono che dietro la mia severità c'è un profondo rispetto e una grande stima nei loro confronti».

«Io invece sono una Rottenmeier... simpatica!», ammette la prof di Matematica.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA