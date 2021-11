Marco Castoro

ROMA - La Rai torna a scuola. E lo fa con una serie tv (guai a chiamarla fiction, sottolinea il professor Gassmann «perché non è finzione ma racconta la vita vera») che onora il servizio pubblico. Da giovedì in onda su Rai1 troveremo Dante Balestra, un docente di filosofia, un po' anticonformista ma alquanto affascinante. Ovviamente nei panni di Un Professore c'è Alessandro Gassmann. Ci sono anche i ragazzi di una classe che affrontano i problemi di ogni giorno, districandosi tra amore, bullismo, isolamento e omofobia.

«Il prof Balestra è un personaggio che mi ha entusiasmato confida Gassmann mi ha fatto sentire me stesso perché la lotta all'ignoranza è la vera sfida, e la scuola getta le basi per creare la società del futuro. E pensare che io avevo un rendimento scolastico pessimo, per prepararmi al ruolo ho dovuto studiare i libri di filosofia».

«Io invece ero furba a scuola, riuscivo a cavarmela bene», confessa l'altra protagonista della serie, Claudia Pandolfi, «mentre è stata davvero dura durante il lockdown lavorare e fare la dad da sola con mia figlia». Figli che diventato protagonisti e ottimi consiglieri anche per Gassmann. «Mi sono confrontato con mio figlio di 23 anni, una generazione quella che va dai 16 ai 25 anni diversa, lontana e opposta alla nostra, con tanti meno ma anche con tanti più. Un professore può essere determinante per la vita di un ragazzo. Mio figlio grazie al suo prof di Filosofia ha cambiato radicalmente l'andamento scolastico diventando molto bravo in tutte le materie. E quando il prof è venuto a mancare, è stata una perdita immensa».

Ma la serie tv rispecchia la scuola attuale? Secondo una professoressa del Mamiani si rischia che il tutto appaia come una macchietta perché la scuola da quel fatidico 4 marzo 2020 quando è stata chiusa è molto cambiata. E il rapporto con le famiglie è il vero aspetto da sottolineare. «Ma non è la scuola che deve cambiare sottolinea Claudia Pandolfi bensì le persone».

La serie Tv si sviluppa in sei serate in prima visione su Rai1 da giovedì 11 novembre, con anteprima delle due puntate iniziali su RaiPlay. La regia è di Alessandro D'Alatri.

Martedì 9 Novembre 2021

