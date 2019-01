Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - Inseguendo una libellula in un prato la vita corre veloce e ti ritrovi a 50 anni. Ogni riferimento a Massimo Di Cataldo non è puramente causale. L'artista ha inciso il suo nuovo singolo, Con il nastro rosa, la cover del brano di Battisti e Mogol. «È una canzone che ho sempre amato confessa fin da bambino quando in auto stavo con i miei genitori. Ho sempre pensato che quelle parole mi aprissero un percorso».Ma questa libellula l'ha trovata?«No. La libellula è inafferrabile, ecco perché continuiamo sempre a inseguirla per tutta la vita».Ramazzotti, Zero, Ruggeri hanno firmato suoi brani. Li ha più rivisti?«Difficile incontrarsi, conservo grande affetto per ognuno, mi hanno dato lo slancio iniziale. Ruggeri lo incontro in occasione di qualche partita con la nazionale cantanti. Con Eros mi farebbe piacere strimpellare un po' insieme e Renato è una figura eccezionale».Lei, come Morandi, a un certo punto si è trovato dentro un tunnel?«In certi momenti si dà un po' per scontato che tutto vada per il verso giusto. Ci si impigrisce. Ho tirato i remi in barca pensando che la barca potesse andare da sola sospinta dal vento. E invece bisogna metterci sempre energia».Insegnano qualcosa i momenti difficili?«Tanto. Vedi persone, tipo certi discografici, che da amici e familiari si dimenticano all'improvviso di te. Ti voltano le spalle».Perché che cosa ha combinato?«Gli investimenti e le produzioni si spostavano su altri generi e io non ho accettato compromessi artistici».Neanche per andare a Sanremo per un duetto farebbe compromessi«Non amo bussare. Ci andrò al prossimo. Non si vive di solo Sanremo».Chi le ha dato la spinta per ripartire?«Il pubblico che veniva ai concerti. E anche sui social mi hanno dato la carica. Ho risalito la china, grazie anche alla tv con Ora o mai più e Tale e Quale Show».Lo guarderà il Festival?«Penso di sì. Spero che oltre allo show resti pure qualche canzone».