Marco Castoro ROMA - Il Natale in tv non è soltanto guardare tutti assieme

ROMA - Il Natale in tv non è soltanto guardare tutti assieme per la cinquantesima volta Una Poltrona per due, il classico film che come da tradizione riappare in video ogni anno, con la stessa puntualità di Babbo Natale. Ma ci sono anche delle novità molto attese. Come quella su Rai1 con Eleonora Daniele che conduce il 24 dicembre dalle 23.45 la XVII edizione di Nella memoria di Giovanni Paolo II. Ci saranno Arisa, Riccardo Fogli e Valerio Scanu. Al centro del racconto le storie all'insegna della rinascita e del cambiamento, l'amicizia tra Rita Dalla Chiesa e Capitano Ultimo (che arrestò il mandante dell'omicidio del padre), la commovente testimonianza dell'unico sopravvissuto al disastro di Linate del 2001 che racconta il suo personale legame con il Papa Santo, la storia di un giovane ex detenuto che uccise un suo coetaneo e che in carcere ha conosciuto la persona più importante della sua vita che rivedrà proprio in occasione di questa serata. Toccano i sentimenti anche il film natalizio Lo straordinario Natale di Zoey, con tutti i protagonisti della comedy con Jane Levy (in prima visione il 24 dicembre su RaiPlay) e il documentario Nascere a Gerusalemme Est, la storia di tre donne decise a far vincere la vita in una terra ferita da 70 anni dai conflitti, in onda la sera di Natale (20:30) su Tv2000. La serata del 25 in scena Stanotte a Napoli con Alberto Angela che guida il pubblico alla scoperta dei luoghi incantati della città. Giancarlo Giannini vestirà i panni di Carlo di Borbone. Interverranno Massimo Ranieri, Marisa Laurito, Serena Rossi, Salvatore Bagni, Serena Autieri.

Ma dopo Natale arriva Capodanno. E anche quest'anno i veglioni più vissuti saranno quelli della tv, vista la pandemia. Su Rai1 il 19° L'Anno che verrà andrà in onda da Terni. A condurre la serata per l'ottavo anno di fila è Amadeus. Sul palco allestito alle acciaierie saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos. Canale 5 risponde con Capodanno in Musica dalla piazza di Bari. A condurre la serata Federica Panicucci (che conduce anche il concerto di Natale del 24 dicembre sempre su Mediaset), affiancata da Al Bano. Tanti i cantanti ospiti e Pio e Amedeo. La sera del 1° gennaio si danza su Rai1 con Roberto Bolle, alla quinta edizione. Conduce Serena Rossi insieme con Lillo. Tra gli ospiti John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi.

