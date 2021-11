Marco Castoro

ROMA - I curricula sono arrivati ai consiglieri di Viale Mazzini. Nel cda di oggi si voteranno i direttori indicati dall'a.d. Carlo Fuortes e si provvederà alle nuove nomine Rai. Salvo clamorosi colpi di coda i prescelti passeranno tutti perché sicuramente il capoazienda che di esperienza ne ha tanta - non rischia di farsi sfiduciare con una sconfitta ai punti. È scontato che qualche voto contrario ci sarà, quello del consigliere prescelto dai Cinque Stelle è già annunciato. Del resto il Movimento capitanato da Conte è l'unico partito che resta a mani vuote. Ha perso la direzione del Tg1 con Giuseppe Carboni che non è stato riposizionato da nessuna parte. Si pensava potesse approdare al Giornale radio ma invece la poltrona in questione è toccata ad Andrea Vianello, stimato dal Pd. Veemente la reazione dell'ex premier Conte: «Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare il partito di maggioranza relativa, siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico».

In queste nomine sono le quote rosa che meritano la prima pagina. Ben due dei tre tiggì delle reti generaliste saranno dirette da donne. La direzione del Tg1 è addirittura storica: Monica Maggioni sarà la prima donna a capo del tiggì più visto e prestigioso. Nel suo curriculum c'è una presidenza Rai e tanti anni da inviata in zone di guerra nonché stimata conduttrice. Un direttore di governo. Un'altra donna conquista il Tg3. Si tratta di Simona Sala, ex Tg1 anche lei, passata poi a dirigere il Giornale radio e Radio1, apprezzata dal Pd. Al Tg3 prende il posto di Mario Orfeo, promosso a capo della direzione Approfondimento. Orfeo è già stato direttore generale della Rai, nonché direttore di tutte e tre i tiggì generalisti (Tg1, Tg2, Tg3) e quindi chi meglio di lui poteva ambire a un ruolo innovativo per l'informazione Rai. Stavolta ad applaudire sono i renziani.

Confermatissimo Gennaro Sangiuliano alla guida del Tg2. Per l'ex direttore del Tg1 molto stimato da Salvini e dal centrodestra - la conferma è un ottimo attestato di stima. Si tengono stretta la poltrona altri due direttori: Alessandro Casarin alla Tgr e Antonio Preziosi a RaiParlamento. Alla testata regionale la Lega ci tiene in maniera particolare. Ed è riuscita a restare in sella. Preziosi è applaudito dai forzisti.

Andrea Vianello lascia RaiNews per approdare al Giornale Radio. Il suo posto al canale allnews di Saxa Rubra viene preso dal vice Paolo Petrecca promosso direttore e stimato da Fratelli d'Italia.

Abbiamo cominciato parlando di donne ed è giusto continuare a farlo. Perché è di colore rosa anche la poltronissima di RaiSport sulla quale siederà Alessandra De Stefano che prende il posto di Auro Bulbarelli. La De Stefano si è fatta apprezzare con la conduzione de Il Circolo degli Anelli, il programma di Rai2 nel periodo delle Olimpiadi di Tokyo. Ora dovrà dimostrare di capire anche di calcio e di diritti sportivi, qualora la testata sportiva diventasse Dipartimento.

