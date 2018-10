Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroRiavvolgiamo il nastro di un anno. Torniamo alla serata del 18 settembre 2017. In televisione, su Canale 5, va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Davanti al video c'è una media di oltre 4 milioni e 300 mila spettatori. Share che sfiora il 24%. A Cologno si stappano bottiglie di champagne, anche perché sul competitor Raiuno c'è una fiction molto amata dal grande pubblico. Provaci ancora Prof, con Veronica Pivetti, che porta a casa i suoi 4 milioni ma è nettamente superata dal reality del Biscione.Ora però riavvolgiamo il nastro di poche ore, esattamente alla serata di lunedì. La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata vista da 3 milioni e 200 mila spettatori (gli stessi della seconda puntata del 2016) ma ben un milione e 100 mila spettatori in meno dell'anno scorso, con share precipitato di oltre 5 punti.Che cosa è successo? Non sarà solo colpa della nuova capigliatura di Ilary Blasi (nella foto) che assomiglia ad Alessia Marcuzzi. Probabilmente gli inquilini della casa non sono poi così vip per il pubblico a casa. Mentre ci si interroga sulle cause della scivolata di ascolti, la serata di lunedì porta sugli scudi il trionfo di una fiction di Raiuno, La Vita Promessa, che è cresciuta di puntata in puntata e nel gran finale ha superato il 26% di share con una media che ha sfiorato i 6 milioni e 200 mila spettatori, quasi il doppio del Gf Vip.Meno positivi i dati per Raiuno inerenti alla seconda serata. Nonostante il traino boom (e il Gf Vip ai minimi storici), il tavolo di Fabio Fazio in Che Fuori Tempo Che Fa si è fermato all'11,2%.riproduzione riservata ®