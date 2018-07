Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroRetequattro ha già lanciato il guanto di sfida: si punta sull'attualità cercando di sottrarre ascolti a La7. Ciò che fece qualche anno fa l'emittente di Cairo spostando il mirino su Raitre. Corsi e ricorsi storici. Talk contro talk, fino all'ultimo punto di share.Con l'unica differenza che Raitre, a distanza di qualche anno, ha perduto molto del suo smalto, mentre la sfida di Retequattro arriva proprio nel periodo in cui La7 sta vivendo un vero boom di ascolti. La stagione si è conclusa con la rete al terzo posto tra le generaliste nel prime time (20:30-22:30) dopo Raiuno e Canale 5, con share medio del 6,27%, addirittura +79% rispetto al 2017. Anche la media giornaliera è cresciuta del 68%. La svolta c'è stata dopo l'annunciato confronto tra Di Maio e Renzi che poi è saltato. Ma da quel momento in poi il pubblico ha cominciato a prendere in considerazione i talk di La7. Giovanni Floris (foto) è arrivato a medie (tra il 10% e il 12%) che otteneva ai tempi di Ballarò su Raitre, quando non aveva concorrenza. Bene anche Corrado Formigli e Massimo Giletti, ormai all'8%, e le maratone di Enrico Mentana. In crescendo Lilli Gruber nella fascia access, anche lei sulla soglia dell'8%. Bel balzo in avanti anche per Propaganda Live con Zoro che ha dissipato i timori iniziali (media oltre il 5%). Ma la crescita maggiore rispetto al fine stagione del 2017 l'hanno fatta registrare Tagadà (+120%) e L'Aria che tira (+80%). Per il quartetto agguerrito di Retequattro (Palombelli, Greco, Porro e Chiambretti) non sarà facile spuntarla. Ma la sfida è già cominciata.riproduzione riservata ®