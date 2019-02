Marco Castoro

Raiuno si gode il momento d'oro degli ascolti. Sanremo ha dato un'ondata di freschezza al pubblico, attirando tanti giovani, Montalbano è sempre Montalbano, così come tutta la fiction va a gonfie vele. In attesa del ritorno di Carlo Conti con la Corrida, si alzano i calici in onore del signore e della signora della tv. Amadeus e Mara Venier campioni di ascolti e gradimento. A consegnare le medaglie al valore dimostrato davanti alle telecamere ci ha pensato il direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, Teresa De Santis. «Il risultato di ascolti di Mara Venier a Domenica In sottolinea De Santis - è per noi motivo di grande soddisfazione. Mara è la vera signora della domenica. Una grande professionista che ha dimostrato di saper cogliere l'attimo e di saper entrare dentro agli argomenti». Domenica scorsa Mara ha fatto registrare nella prima parte una media di quasi 3,3 milioni di spettatori, pari al 20,4% di share. Picco di ascolti oltre 3,5 milioni alle 14:51, nel momento dell'intervista a Serena Rossi, attrice-cantante interprete di Io sono Mia, sulla vita di Mia Martini. Momento più alto per lo share si è registrato alle ore 15.39 quando Olivia Bertè, sorella di Mia e Loredana, ha regalato la chitarra di Mia a Serena. Il successo di pubblico di Mara è aumentato da quando la sua competitor Barbara d'Urso comincia Domenica Live più tardi. De Santis ha coperto di elogi anche un altro conduttore di Raiuno: «Amadeus sta andando fortissimo. È una risorsa per Raiuno. Dopo aver condotto la maratona di Capodanno continua a farsi apprezzare in conduzione con I Soliti Ignoti e con Ora o Mai Più».

