Marco Castoro

Questa volta si può dire che sia per il format Temptation Island, sia per il conduttore Filippo Bisciglia questa stagione non è Tale e Quale alla precedente, bensì migliore. Da record. Il gioco di parole ci sembra lecito proprio perché di Bisciglia molti ricordano le sue ottime performance nello show di Carlo Conti su Rai1, quando si è fatto apprezzare come un brillante cantante e imitatore. Ma Bisciglia è soprattutto il padrone di casa di Temptation, dove tra un retroscena e un falò, il docu-reality targato Canale 5 diventa un appuntamento da non perdere perché imprevedibile e ricco di colpi di scena. Soprattutto per i più giovani che restano incollati al video. Lunedì un altro record di ascolti e la conferma della leadership della prima serata. Con una media che ha sfiorato i 4 milioni di spettatori (3.953.000 per l'esattezza) e il 23,32% di share (che sale al 27,5% sul pubblico dei 15-64enni). La quarta puntata ha toccato picchi del 34,5% di share e di 4.651.000 di telespettatori. Numeri importanti anche tra i giovanissimi: 43,67% di share sul target 15-24 anni. In particolare, sul pubblico femminile delle 20-24enni lo share vola al 55,4%. Boom anche sui device digitali. Nell'ultima settimana (quella successiva alla messa in onda della terza puntata) Temptation Island è al primo posto in Italia nella classifica dei programmi più seguiti online con un totale di oltre un milione e 380 mila video visti. Un risultato eccellente che corrisponde a 255 mila dispositivi collegati con il programma nel minuto medio. Grande successo pure sui social con 720.500 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram).

riproduzione riservata ®

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA