Marco Castoro

Quando non c'è in onda una fiction a Rai 1 se ne accorgono. Basta guardare gli ascolti. Addirittura mercoledì sera lo Speciale Tg1 in prima serata e con ospite il premier Giuseppe Conte ha toccato il minimo storico: 7% con un milione e mezzo di media spettatori. Superato anche da Rai2 e Rai3, (rispettivamente con Rocco Schiavone e Chi l'ha visto?). Un risultato che non è stato particolarmente gradito dall'entourage del premier, alla luce del fatto che da Bruno Vespa lunedì sera Salvini e Renzi sono stati visti dal 25% dei telespettatori in visione. Ma torniamo alle fiction. Il vero cavallo di battaglia della Rai e della rete ammiraglia. Qualche dato: 11 milioni del Commissario Montalbano (44,6% di share), 8 milioni per Io sono Mia (31,4%), 7,3 milioni di C'era una volta Vigata, 7,1 milioni di telespettatori e il 30% di share l'Amica Geniale. Una rete capillare che va a toccare e coinvolgere l'intero territorio italiano, una vetrina per l'estero. Già proprio l'estero perché le fiction della Rai, oltre a piacere agli italiani, fanno breccia anche nel mondo. Montalbano per anni è stato acquistato in diversi paesi. Ora si cerca di esportare i prodotti grazie anche all'alleanza nata con i broadcaster pubblici dell'Europa continentale, France Tv e la tedesca Zdf. Ma il clou sarà Leonardo, le cui riprese cominceranno a fine anno, una serie di grande impegno produttivo aperta a collaborazione esterne. La scrittura è affidata a Frank Spotnitz (Medici, X Files) e Steve Thompson (Sherlock). La regia è affidata a Daniel Percival. Il ruolo di Leonardo è stato affidato a Aidan Turner (Lo Hobbit, Poldark). Nella serie ci sarà anche Giancarlo Giannini nei panni di Verrocchio, lo storico maestro del genio nato a Vinci, in Toscana.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

