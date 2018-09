Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroPrime sfide appassionanti in tv. Alla ripresa delle ostilità come direbbe il mitico e compianto Sandro Ciotti abbiamo assistito alla partenza sprint di Stasera Italia con la nuova versione affidata a Barbara Palombelli che su Retequattro ha cominciato alla grande con Matteo Renzi. L'ex ospite nel bene o nel male si conferma un prim'attore del video e permette al programma dell'access di Retequattro di vincere la sfida contro il competitor In Onda su La7. Uno a zero e palla al centro, con gol di Renzi, ovviamente. Desta perplessità il microfono a gelato della conduttrice. Una tecnica che utilizza Maria De Filippi a Uomini e Donne quando si siede sulle scale e interviene di tanto in tanto per spezzare i battibecchi o i corteggiamenti che vanno via da soli e che il telespettatore sorseggia tutto d'un fiato come si fa con un bicchiere di aranciata fresca.Per fortuna la Palombelli nella seconda puntata è tornata al microfono fisso, seppure non ha portato fortuna visto che In Onda si è ripreso la sua rivincita: 6,6% contro 5,7%. In pratica si sono invertite le percentuali della sera precedente.Avvio invece sorprendente per la nuova Vita in diretta, affidata quest'anno a Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Per tutte e due i pomeriggi la coppia di Raiuno è riuscita a superare il Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, un'impresa che lo scorso anno non è capitata spesso. Buona la partenza anche per Presa diretta lunedì scorso su Raitre. Si è sfiorato il 7% di share con una media superiore al milione e 300mila telespettatori.