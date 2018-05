Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroPrima di diventare per decenni il conduttore di Medicina 33 e vicedirettore del Tg2, Luciano Onder è stato il mio professore di Italiano e Storia alle superiori. Abbiamo condiviso un contesto difficile: anni di piombo, rapimento Moro, anarchici, contestazione.Ma mai, neanche per un momento, a nessun alunno è venuto in mente di picchiare o aggredire un professore per un voto basso. Oggi invece i casi di bullismo colpiscono pure i prof.«Nel decennio in cui ho insegnato non ho mai registrato casi di bullismo tra i ragazzi delle mie classi, né tra loro né con i docenti. Perché si creava un bel rapporto e tutti partecipavano e si sentivano coinvolti. C'era positività».Professor Onder, chi è il bullo?«Il bullo è un prepotente, che non riesce ad affermarsi e quindi assume un atteggiamento violento perché con l'aggressività vuole suscitare l'attenzione. Sono ragazzi un po' disadattati, malati che vanno curati. Il fenomeno è dilagante».Di chi è la colpa?«La società si è sfasciata, non è capace di creare amicizie e affetto. I genitori non ce la fanno a stare dietro ai figli. Si giustificano dicendo che i ragazzi stanno sempre col telefonino ma in realtà non sono capaci di seguirli. Non capiscono i cambiamenti. La società muta velocemente. Nuove tecnologie, nuovi mezzi, nuovi problemi. I ragazzi crescono da soli. Tutti belli, muscolosi, ben vestiti, ma la loro fragilità li rende incapaci. Entrano in classe e non riescono a relazionarsi con gli altri, a prendere una sufficienza, le ragazze non li guardano. E allora che fanno? Diventano aggressivi, omofobi».Tv, Social e smartphone sono complici?«I social ti costringono ad adeguarti. Sono una seconda lingua, un secondo mondo che uomini, donne e ragazzi devono affrontare continuamente, finendo per distrarsi dagli impegni. Anche nella scuola hanno inciso. La società è diventata molto esigente. Le famiglie chiedono a se stessi e ai figli sempre di più: la seconda lingua, l'attenzione, la patente presto. Tante pressioni per i ragazzi che alla fine non combinano più niente».Troppi modelli violenti?«Espressione di una società in crisi di valori. È crollata la scuola che per miracolo trova ancora qualche prof che riesce a fare lezione, gli oratori non ci sono più, spariti i circoli dei partiti. Sono rimasti il telefonino, i social, la tv streaming, con delle serie molto violente e poco educative, che diventano modelli da seguire».riproduzione riservata ®