Marco Castoro«Pippo Baudo e Fabio Rovazzi rappresentano la perfetta fusione fra tradizione e innovazione di questo Festival». Con questa frase Claudio Baglioni ha benedetto e ufficializzato i conduttori delle due prime serate del Sanremo Giovani trasmesse da Raiuno, in programma il 20 e il 21 dicembre al Teatro del Casinò. Le quattro gare eliminatorie andranno in onda (sempre su Raiuno) alle 17:45 e si svolgeranno dal 17 al 20 dicembre. A condurle sarà Luca Barbarossa, il conduttore di Radio2, l'emittente che trasmetterà l'evento. In pratica il 20 dicembre ci sarà il doppio appuntamento, eliminatoria e prima delle due finali che sanciranno i due vincitori della categoria giovani che diventeranno big in lizza per il Sanremo di febbraio.Per Pippo si tratta di un grande ritorno sul palcoscenico sanremese, lui che di Festival ne ha fatti 13, un grande sforzo per l'ultraottantenne Baudo che dovrà cimentarsi con due serate impegnative. Gli farà da stampella il ragazzino Rovazzi, già ricco per gli introiti dei suoi successi discografici, atteso a un battesimo di fuoco.«Non conoscevo personalmente Rovazzi, anche se i miei nipoti me ne hanno parlato molto, ma ci conosceremo bene direttamente sul palco», ha detto Baudo a Sorrisi e Canzoni Tv. Per contro Rovazzi, abituato a Morandi, non sembra preoccupato di avere a che fare con un cannibale: «So che il suo carisma conquista il 99% del palco, ma sono sicuro che insieme formeremo una bella coppia». Morale della favola: con l'1% a disposizione è già pronto a fare il valletto. In partenza. Ma all'arrivo la percentuale potrebbe anche ribaltarsi. E a quel punto Pippo dirà l'ormai consueta frase: «L'ho lanciato io».