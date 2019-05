Marco Castoro

Pioggia, musica, lavoro e qualche sassolino che sul palco di piazza San Giovanni diventa un mezzo macigno. Nonostante sia ormai vecchio di decenni, il Concertone continua a radunare una folla che gremisce tutti gli anni una delle piazze più belle di Roma. Quest'anno c'erano molti giovani a bordo palco, anche perché gli artisti che si sono esibiti sono molto più conosciuti dalle nuove generazioni che dalle vecchie. Non a caso in tv il Concertone non ha fatto il botto di ascolti. È andato in onda dalle 20 alle 24 ed è stato seguito da 1,2 milioni di media telespettatori e dal 5,7% di share (dalle 20 alle 21: 1.466.000 e 6,9%; dalle 21 alla fine: 1.133.000 e 5,4%). È pur vero che come competitor c'erano Barcellona-Liverpool su Rai1 (che ha sfiorato i 4 milioni e 900 mila spettatori di media, pari al 20,6% di share) e su Canale 5 Live Non è la D'Urso (in onda fino all'una e un quarto di notte), seguito da una media di 2 milioni e mezzo di spettatori pari al 14,9% di share con picchi di 3,5 milioni e del 27%.

Tuttavia gli ascolti del Concertone di quest'anno sono più o meno gli stessi dell'anno scorso. In pratica lo vedono sempre i soliti telespettatori. Per quanto riguarda i sassolini abbiamo visto Ambra Angiolini, splendida padrona di casa - con il maglione con la scritta Cgil, Cisl e Uil, molto più proletario di quello di lusso dell'anno scorso - difendere a spada tratta i diritti delle donne, mentre l'altro conduttore Lodo Guenzi ha puntato l'indice sui migranti («Voglio una nave che salvi tutti»). A esibirsi - oltre ai nuovi big della musica indipendente e pop - c'era mezzo Sanremo.

