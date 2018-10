Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco Castoro«Non sapevo fosse minorenne, pensavo avesse 18 anni come mi aveva detto. Mi aveva chiesto di studiare un copione come ai vecchi tempi. Quando ci siamo visti non è vero ci fosse un accompagnatore con lui, è salito da solo e aveva anche sbagliato ascensore. Lo vedo, non lo riconosco, ecco perché gli ho preso il viso, aveva la barba. Sguardo vitreo, senza lavoro, problemi con i genitori, li ha anche denunciati, mi ha messo tristezza. Gli ho proposto un piccolo ruolo in un film indipendente: ci abbracciammo, lui, con ormoni da ragazzo, è impazzito, mi è saltato addosso mi ha messo di traverso sul letto, ha fatto quello che doveva fare senza preservativo, sarà durata due minuti... come un coniglio. Io gli ho detto come ti è venuta questa cosa? Eri il mio sogno - mi ha risposto - e si è fatto il selfie. Perché non ho reagito? Tutto pensavo tranne che questa cosa. Vedere l'intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po', ma mi ha fatto soprattutto pena. Non c'era nessuna espressione sul suo volto. Un'anima persa».Asia Argento ha risposto così alle accuse di Jimmy Bennett, il giovane attore americano che una settimana fa ha detto senza indugi in tv di essere stato violentato dall'attrice italiana e ora chiede un risarcimento milionario. La requisitoria e l'arringa si sono consumate non in un'aula di tribunale ma nello studio di Non è l'Arena, con Massimo Giletti nei panni del pubblico ministero. L'attrice ha confessato in lacrime a Giletti che l'accusa che l'ha più colpita è essere stata chiamata pedofila. «Uno stigma. I miei figli hanno sofferto tantissimo, per evitare il bullismo ho mandato mio figlio a vivere negli Usa con il padre».La commozione aumenta quando ricorda Anthony Bourdain: «Il suicidio è stato un momento inimmaginabile. Dopo si è aperto un abisso, ho sentito la disperazione, il senso di colpa per non aver visto il suo dolore, lui non me l'aveva mai mostrato».Sul caso Weinstein Asia afferma che: «il NYT ha scritto falsità, non vivevo con lui, non sono mai andata a cena né ho mai dormito o vissuto con lui». E ora? «Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita, perché i miei figli sono fieri di me, perché l'Italia mi vuole e perché non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata».