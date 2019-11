Marco Castoro

Nomine Rai, la notte porta consiglio. E di consigli l'Ad Fabrizio Salini ne ha bisogno, visto che si trova tra l'incudine Cinquestelle e il martello Pd. Nel cda di domani se ne parlerà e i cv dei nominati arrivano stamattina. Al momento riguardano Stefano Coletta (foto), Marcello Ciannamea, Franco Di Mare, Mario Orfeo. E forse Antonio Di Bella. Mentre sono in bilico fino all'ultimo Giuseppina Paterniti e Francesco Giorgino, quest'ultimo in versione ariete, visto che ha scombussolato tutto il castelletto che il Pd si era costruito. Orfeo al Tg3 (con la benedizione sia di Renzi sia di Zingaretti), Coletta a Rai1 e intrattenimento prime time (con la contropartita di Ciannamea a Rai2 e palinsesti per accontentare Lega e centrodestra e Di Mare a Rai3 e daytime voluto dai Cinquestelle). Due donne però perdono il posto (e le quote rosa?).

Tra Pd e M5S è braccio di ferro. I pentastellati non vogliono concedere tre direzioni al Pd. Vogliono Giorgino (o Di Mare) e non Di Bella al coordinamento dei talk. Su una cosa sono d'accordo: togliere Rai1 alla De Santis, stimata da Salvini. La motivazione ufficiale: il calo di ascolti. Ma in verità è il Tg1 che ha dilapidato la dote lasciata dalla gestione precedente, quella di Andrea Montanari. Rai1 invece ha realizzato in prima serata il record storico di vittorie contro Canale 5 dal 1995 (62 su 71 confronti) e a novembre segna una crescita (0.43%) rispetto a novembre 2018 con un vantaggio del +4,3% su Canale 5. E nelle 24 ore Rai1 riconquista la leadership del mercato dopo 3 anni consecutivi di supremazia di Canale 5.

