Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroNella domenica degli ascolti che ha visto in sovrapposizione vincere allo sprint Gianni Morandi con L'Isola di Pietro nei confronti dello show di Fabio Fazio e nel pomeriggio Mara Venier su Barbara d'Urso, è spuntata la domenica sportiva di Massimo Giletti che a Non è l'Arena su La7 ha affrontato un tema molto caldo: il calcio violento a livello dilettantistico con le aggressioni subite dagli arbitri. In studio Elena, l'arbitro donna che dopo un pestaggio ha perso la vista da un occhio e l'udito da un orecchio.Abbiamo visto un Giletti molto determinato. Sull'argomento farà una campagna, andando a spulciare i referti e le decisioni. «Andiamo avanti in questa battaglia dice - che porterò fino in fondo, fino a capire che cosa è successo. Spero di avere ospite anche la madre di Riccardo, l'arbitro che ha rischiato di morire a San Basilio. E se il numero uno degli arbitri Nicchi accetterà il mio invito per domenica prossima saremo contenti».Che cosa bisogna fare? «I regolamenti vanno rivisti sottolinea Giletti - Non bastano condanne brevi e il daspo. Per simili casi ci vuole la radiazione. È emblematico il caso di Birindelli, il tecnico che è stato squalificato per tre turni per aver ritirato la squadra dal campo dopo episodi gravi di intemperanza. Se penso che Higuain ne ha preso 2 giornate dopo tutto quello che ha fatto, resto basito». La società ha le sue colpe «Certo. Siamo in pieno declino, basta guardare la politica che è solo folklore e spettacolo. Nessuno ascolta più e si cerca di prevalicare l'altro solo con la violenza dialettica che poi finisce per trascinare tutto».