Marco Castoro

Neanche il tempo di stappare fiumi di champagne per l'inaspettato quanto meritato successo a Tale e Quale Show che si alza di nuovo il sipario per il trio del momento, i Gemelli di Guidonia che saranno stasera al Teatro Olimpico di Roma con lo show dal titolo Tre x 2 tra Radio e Tv che vede mattatori i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino alle prese con uno spettacolo frizzante e divertente, basato sull'ironia musicale, con lo stesso titolo del programma che conducono su Radio2 da un anno e mezzo. «Raccontiamo la nostra storia, fin da quando da bambini cantavamo e facevamo imitazioni», dicono in coro.

Cari Gemelli, com'è cambiata la vostra vita ora che siete diventati famosi?

«Prima andavamo alla posta e prendevamo il numeretto. Oggi invece dopo aver preso il numeretto ti chiedono pure di cantare come Orietta Berti. In fondo è questa la nostra botta di visibilità che volevamo».

Già, Orietta, anche se i Bee Gees restano il vostro cavallo di battaglia. Ora dopo la Tv c'è il teatro

«Già. Dopo l'anteprima di Guidonia siamo in una serata unica all'Olimpico per poi andare in tournée. Abbiamo cominciato con il teatro, siamo stati due mesi al Sistina con Enrico Montesano che ci ha insegnato tutte le cose basilari, dal saluto al prim'attore a considerare sacri gli abiti di scena, alla puntualità nelle prove. Un grande maestro. Vederlo oggi con quelle idee che diffonde è un vero colpo al cuore».

A Radio2 cercate di ispirarvi ad Alto Gradimento?

«No! Rischiamo di essere blasfemi se diciamo ciò. Siamo legati a quel mondo ma siamo più figli di Viva Radio2».

Fiorello, la parolina magica

«È stato davvero un grande ad accoglierci nella sua edicola. E pensare che noi eravamo solo andati a trovarlo per fare un selfie insieme. Lui fu subito colpito da noi e ci chiese di ritornare. Tutto abbiamo fatto meno che il desiderato selfie».

Con Carlo Conti siete andati avanti a forza di standing ovation

«Tale e Quale ci ha dato una popolarità incredibile. Ci hanno già invitato nei loro programmi Gerry Scotti, Amadeus, il Costanzo Show».

Siete andati sempre d'accordo anche da ragazzini?

«Sì, tranne qualche capriccio una tantum. Oltre che fratelli siamo amici. Usciamo insieme pure con le nostre compagne. Anche se siamo ancora dispari perché Pacifico è ancora single, per poco perché sembra che anche lui si stia per sistemare».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

