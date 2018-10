Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroMorgan al posto di Asia Argento a X Factor? I tam tam echeggiano da più parti, ma da Sky non arrivano conferme. Anzi, le possibilità di optare per questa soluzione sembrano appese a un lumicino di speranza, che magari qualcuno dei papabili ancora nutre. A quanto pare sono pressoché nulle anche le possibilità di riaprire la porta ad Asia Argento, nonostante l'accorato appello-preghiera di Massimo Giletti a dell'attrice in lacrime nell'intervista a Non è l'Arena.Asia e Sky hanno chiuso il loro rapporto in maniera consensuale e come in tutti i divorzi - a cui si è arrivati con una situazione complicata - non si torna indietro. Quindi impazza il toto X Factor. Sembra da archiviare anche un ritorno del veterano Elio, il quale sarà impegnato come giurato di Strafactor.Per quanto riguarda X Factor siamo al Bootcamp che vedrà protagonisti questa settimana Fedez e Manuel Agnelli, alle prese con le scelte per formare la propria squadra. La prossima settimana sarà invece il turno di Mara Maionchi e Asia Argento. Trovare il sostituto di Asia non sarà una scelta facile.Tra i nomi di spicco che si fanno ci sono Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, insieme al frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, e spunta persino il nome del rapper Sfera Ebbasta. Qualcuno pensa a una sorpresa col botto, con tanto di effetti speciali. Infatti la presenza di Chiara Ferragni nella trasmissione di Alessandro Cattelan ha fatto pensare. Vuoi vedere cheriproduzione riservata ®