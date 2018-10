Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroMi domando come mai succede sempre di domenica», cantava Daniele Silvestri.A distanza di qualche anno la risposta c'è: succede sempre di domenica perché in tv ci sono Mara Venier (foto) e Barbara d'Urso, le due signore del video, amiche (o forse ex amiche) che si dividono il salotto di casa a randellate. «Ho vinto io» è la frase più gettonata al lunedì mattina. Domenica i dati di ascolto hanno dato ragione a Mara, che dopo il naufragio della scorsa stagione delle sorelle Parodi, ha ridato vitalità a Raiuno. Nella sovrapposizione si leggono medie di 15,45% di share e 2.140.000 spettatori per Raiuno contro il 13,98% e 1.936.000 persone sintonizzate di Canale 5. Ma Barbaracarmelitadurso su Instagram ha dato un buongiorno diverso: Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!! Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità!». I dati diffusi dall'Auditel riguardanti Domenica In sono: 2.322.000 spettatori pari a uno share del 15,2% nella prima parte in onda dalle 14 alle 14:54 e 2.077.000 (15,6%) nella seconda dalle 15 alle 17:28. Dunque, ognuno tira acqua al suo mulino. Di sicuro c'è il successo di Barbara d'Urso verso Cristina Parodi, una volta terminata Mara. È in quella mezz'ora che Domenica Live vola.