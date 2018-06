Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroMetti una donna dentro una stanza di albergo. Luci soffuse, intimità e un'amica del cuore che bussa alla porta, entra e ascolta le confidenze. Gli amori falliti, l'infanzia, il rapporto con i figli, la carriera. Il nuovo format Non disturbare di Paola Perego ha avuto un buon esordio su Rai1. Ha vinto la seconda serata (11% di share), nonostante la concorrenza e i Mondiali di calcio. Si tratta di una trasmissione tutta al femminile con protagoniste 12 donne (due per puntata). Le prime sono state Simona Ventura e Carolyn Smith. Poi toccherà a Iva Zanicchi, Barbara Palombelli, Nancy Brilli, Anna Falchi, Paola Ferrari, Eva Grimaldi, Chiara Francini, Nunzia De Girolamo, Naike Rivelli, Andrea Delogu. Il programma è piaciuto al pubblico, alla critica, ai social. Una donna famosa che si fida della conduttrice e si apre alle emozioni. «Sì, perché le donne per aprirsi completamente spiega Perego - hanno bisogno di sentirsi ascoltate. Purtroppo sono veramente poche le persone che sanno ascoltare, sia nella vita sia nelle interviste in tv. A volte capita di confidare a un'amica una cosa e lei subito ti risponde: ma tu non sai io, e comincia a parlare di sé». Certo, difficile pensare che siano state tutte sincere «Mah, qualcuna avrà pure recitato, ma ci sta confessa Perego tuttavia mi sono commossa davanti alle lacrime inaspettate di Barbara Palombelli. Quello che è importante è che le signore a casa capiscano che anche noi che facciamo tv siamo donne normali con la cellulite, ingrassiamo, ci vengono le rughe, piangiamo, abbiamo problemi con i figli e tante debolezze».