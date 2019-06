Marco Castoro

Mark Caltagirone è stato il vero protagonista della stagione primaverile della tv. Se esistesse meriterebbe un 10 (mentre uno 0 - per la vergogna - spetta a Prati e alle altre due). Tutte le trasmissioni se ne sono chi più chi meno occupate, facendo ascolti super. Verissimo aveva pronta l'esclusiva del matrimonio, Barbara d'Urso ha intervistato in esclusiva una controfigura che si è spacciato per lui. Morale della favola: Canale 5 (in primis) deve molto a Pamela Prati e alla sua bufala, che in epoca di fake-news ci può perfino stare. Il Biscione grazie alla prima serata del doppio appuntamento con la d'Urso ha risollevato la media di un prime time deprimente. In questi mesi abbiamo anche applaudito Serena Rossi nei panni di Mia Martini, un'ottima edizione del Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, un Pippo Baudo sempre amatissimo dal pubblico tv. Tre inbig - Fabio Fazio, Bruno Vespa e Raffaella Carrà - non hanno tagliato il traguardo come sanno fare. E ora avanti tutta con le repliche.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

