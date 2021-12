Marco Castoro

Maria De Filippi, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Bruno Vespa, Maurizio Costanzo: come si può dare l'ennesimo voto 10 in pagella a monumenti che hanno già in tasca da anni la laurea televisiva con tanto di lode? In questi scrutini autunnali delle reti generaliste non li abbiamo messi in classifica per non essere ripetitivi, così come Milly Carlucci e Paolo Belli, Paola Ferrari il volto che accompagna gli Azzurri, Piero e Alberto Angela, Paolo Bonolis, Mara Venier, Fabio Fazio (che quest'anno si è superato con ospiti davvero prestigiosi), Barbara Palombelli, Giovanni Floris, le Iene, Striscia la Notizia, Report, Chi l'ha visto? E ancora le fiction della Rai, vecchie e nuove, ma anche quelle di Canale 5 che non sono andate affatto male, anzi hanno colmato un vuoto pluriennale del Biscione. Qualche esempio: Storia di una famiglia per bene, Buongiorno mamma, Luce dei tuoi occhi, Tutta colpa di Freud.



