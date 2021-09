Marco Castoro

La stagione delle repliche e dei film sta per terminare. La tv si riaccende dopo un'estate vissuta con le fiammate dello sport che ha portato in cassa tanti ascolti ma che ha visto, soprattutto nel mese di agosto il telespettatore imbottirsi di repliche di show e programmi di intrattenimento (sono andate in onda perfino le repliche di Report) nonché di una abbuffata di film che neanche le rassegne e le multisale mettono in programmazione.

RIPARTENZA

A settembre comincia la stagione autunnale, quella considerata di qualità. E come d'incanto ricompaiono nei palinsesti i programmi doc con lo scopo di catturare share e inserzionisti. Ai blocchi di partenza troviamo oltre a tutti i talk con l'eccezione di Giletti che partirà più avanti corazzate come il Grande Fratello Vip (dal 13 settembre), X Factor (su SkyUno dal 16), Tale e Quale Show (dalla sera di venerdì 17), Tú Sí Que Vales (sabato 18), la terza stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone (lunedì 20 settembre), l'ottava dell'Ispettore Coliandro (Rai2, dalla sera del 15). La prossima settimana ripartono tutti i talk: Quarta repubblica il lunedì; Floris, Cartabianca, Fuori dal Coro il martedì (che da questa stagione se la dovranno vedere con Buoni e Cattivi di Veronica Gentili su Italia 1); Chi l'ha Visto? il mercoledì; Dritto e Rovescio il giovedì (mentre Formigli parte il 16); Quarto Grado e Propaganda Live al venerdì. Sul Nove l'appuntamento con Fratelli di Crozza è fissato per il 24 settembre. Presa diretta è già ricominciato (così come Chef Academy su SkyUno e Primo Appuntamento su Real Time).

LE NOVITÀ

In questo mese spiccano nuovi programmi. Oltre a Buoni e Cattivi di Italia 1 troviamo al via due format di intrattenimento su cui il Biscione punta molto. A cominciare da giovedì 16 in prima serata (si scontrerà con X Factor orfano di Cattelan ma con Ludovico Tersigni al suo posto) dove vedremo Ilary Blasi condurre il nuovo talent dal titolo Star in the Star. L'altro investimento di Canale 5 riguarda la domenica in prima serata al posto di Live non è la d'Urso. Si tratta di Scherzi a Parte, quest'anno condotto da Enrico Papi che dal 19 settembre torna a Mediaset (a Tv8 è stato rimpiazzato da Max Giusti che non la farà certo rimpiangere).

MUSICA E SERIE TV

Da segnalare che la musica continuerà ancora a cavalcare l'onda della ripartenza anche in autunno. Tra gli appuntamenti di settembre troviamo il Festival di Castrocaro, serata unica su Rai 2 martedì 7 settembre, Music Awards giovedì 9 settembre su Rai1 e il grande appuntamento con Amadeus che torna dj in Arena 60 70 80 sabato 25 settembre. Tra le serie tv ci sono alcuni appuntamenti davvero interessanti. Il primo riguarda Petra con Paola Cortellesi che approda free, dopo il successo tra gli abbonati Sky, dal 28 settembre su Tv8. Molto attesa anche la commedia Ridatemi mia moglie (dal 13 settembre sul neonato canale Sky Series). Agguerrita la programmazione sui canali Sky di nuove serie Tv. A cominciare da Coyote, prima stagione in onda su Sky Investigation dal 5 settembre, per proseguire con Billions 5B dal 7 settembre, Gold Digger dall'8 settembre, Scene da un matrimonio dal 20 settembre e Carter dal 21 del mese. Fiore all'occhiello di Netflix resta La casa di Carta 5, ultima stagione dal 3 settembre. Ma anche Sex Education 3, la terza stagione torna su Netflix il 17 settembre, lo stesso giorno di Squid Game, sempre su Netflix.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA