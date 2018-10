Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroLa sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara d'Urso non si combatte soltanto sul filo del rasoio degli ascolti, bensì sulla corsa agli ospiti e sui segmenti da spostare e utilizzare secondo le mosse della concorrenza. Domenica In ha vinto la sfida della sovrapposizione anche questa settimana, ma la d'Urso come è prassi non ci sta e annuncia di essere stata lei la più bella del reame.Durante la sovrapposizione i dati sentenziano un 18,7% per Mara contro il 16,1% di Barbara che però recupera terreno nella seconda parte, soprattutto nel periodo in cui Domenica In ha chiuso i battenti per lasciare spazio a La Prima Volta con Cristina Parodi (13,7%).Dalle 17:26 alle 17:54 Domenica Live vola, sfiorando il 20% e superando i 2 milioni e mezzo di spettatori di media. In studio c'è il vicepremier Luigi Di Maio, spostato in chiusura come contromossa alla scelta di Mara di cominciare la puntata con la lunga intervista a Ilaria Cucchi. Tra l'altro la Venier è stata beccata sui social per una ammissione che è stata giudicata grave e considerata una gaffe. Mara ha confessato di non aver ancora visto il film su Stefano Cucchi. La gaffe non ha intaccato gli ascolti che sono andati fortissimo: 2.813.000 spettatori e il 19,2% nella prima parte, in onda dalle 13:59 alle 14:55 e il 18,5% con 2.274.000 telespettatori dalle 14:59 alle 17:23. Comunque, la gaffe numero uno della domenica l'ha commessa Grecia Colmenares, la famosissima attrice delle soap opera, che ha scritto su Instagram di essere ospite a Domenica In anziché Domenica Live e l'ha confessato davanti a una sbigottita Barbara d'Urso.