Marco Castoro

La quarantena ha fatto bene ai tiggì. Gli ascolti sono cresciuti per tutte le edizioni, mentre non si può dire la stessa cosa degli Speciali, soprattutto quelli in prima serata. Il Tg1 delle 20 viaggia oltre il 25% con più o meno 7 milioni di spettatori. Il Tg5 supera sempre il 20% e si assesta intorno ai 6 milioni. Ma crescono tutti: dal Tg2 al Tg di Mentana, dal Tg3 a Tg4 e Studio aperto. Bene anche Tv2000 e i canali all-news. L'unico neo: troppi inviati in postazione fissa e pochi reportage. Per quanto riguarda le conduzioni, i tiggì si colorano sempre più di rosa, perché le donne hanno conquistato il posto al sole delle telecamere relegando i maschietti in seconda fila. Tanti i volti noti dei telebusti, ma non tutti meritano la lode. Perché tra i pregi c'è pure qualche difetto, visto con l'occhio critico del telespettatore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

