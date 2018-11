Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroLa protagonista del romanzo è Lara, una ragazza napoletana verace che dice sempre la verità (spesso però esagera nel parlare), taglia i vestiti dei suoi fidanzati se scopre che la tradiscono, guarda i loro cellulari. Un personaggio che assomiglia molto alla sua autrice, Caterina Balivo, che spiega così il titolo del libro: «Gli uomini sono meravigliosi, durano come le lavatrici, ma le lavatrici sono più fedeli. Lara, la protagonista del romanzo, dopo aver concluso una storia d'amore si porterà appresso solo la lavatrice che la accompagnerà in tutte le case e le città in cui andrà ad abitare. È l'oggetto simbolo di una storia finita».In pratica l'amore finisce, gli uomini si cambiano, ma le lavatrici sono come i diamanti: per sempre. Mentre i fidanzati bisogna tenerseli finché durano. Oltre a Lara la vera protagonista del romanzo è appunto la sua lavatrice, che la segue ovunque: unica testimone delle storie, degli amori e delle vicissitudini della sua proprietaria che da Napoli si ritrova a Roma. Poi il destino la porterà a Milano.Nelle pagine di questo romanzo d'amore si ride e ci si commuove. E, naturalmente, si sogna. C'è Lara, c'è la lavatrice. Ci sono le amiche. E ci sono diversi lui. Ma ci sono pure tanti ostacoli da superare, tra ragioni e sentimenti, buoni o cattivi che siano.riproduzione riservata ®