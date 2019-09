Marco Castoro

La nuova stagione autunnale è appena cominciata e già la sfida tra Raiuno e Canale 5 si fa molto accesa. Mentre al venerdì Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show conserva un vantaggio sulla fiction dell'ammiraglia del Biscione, al sabato Maria De Filippi è sempre stata un colosso duro da superare. Basta sentire Milly Carlucci quanto abbia dovuto sudare per starle davanti. Ora però la rete ammiraglia diretta da Teresa De Santis può tirare un bel sospiro di sollievo. Anche senza la fiction può battere gli show del competitor. Il nuovo eroe è il principe Angela che ha saputo dare scacco alla Regina Maria. Alberto Angela è stato portato sulla rete ammiraglia dall'allora dg Campo Dall'Orto e il direttore Fabiano con Meraviglie. Poi, durante la gestione di Orfeo dg, il direttore Teodoli decise di portare Ulisse al sabato in prima serata: il servizio pubblico contro gli show più visti di Canale 5. Una buona intuizione, guardando i dati.

Sabato sera su Rai1 dalle 21:31 alle 23:52 Ulisse Il Piacere della Scoperta, con una puntata su Leonardo Da Vinci, ha conquistato una media di 3.612.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 dalle 21:25 alle 0:48 la seconda puntata di Amici Celebrities è stata seguita da 3.066.000 spettatori di media pari al 19,5% di share (il 22,8% nella Buonanotte). Ma veniamo ai dati della sovrapposizione, quelli che hanno deciso il confronto. Angela ha ricevuto il testimone (alle 21:31) con 4.432.000 spettatori e 21,4% di share, oltre un milione in più rispetto a quelli di Amici Celebrities, che ha cominciato la corsa con 6 punti percentuali di handicap. Poi si è andati avanti con Ulisse sempre in testa.

